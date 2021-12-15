banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Almanya’da enflasyon artışı son 29 yılın en yüksek seviyesinde
Almanya’da enflasyon artışı son 29 yılın en yüksek seviyesinde
Küçük Müslüme’nin mezar taşı yürekleri dağladı
Küçük Müslüme’nin mezar taşı yürekleri dağladı
Bulgarlar ilaçlarını Edirne’den almaya başladı
Bulgarlar ilaçlarını Edirne’den almaya başladı
Evinde ölü bulunan şahsın 4 ay önce öldüğü belirlendi
Evinde ölü bulunan şahsın 4 ay önce öldüğü belirlendi

Vestel, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun ana sponsoru oldu

Daha önce Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun co-sponsoru ve Ritmik Dal ana sponsoru olan Vestel, tüm cimnastik alt ana dallarının kadınlar ve erkeklerde sponsoru oldu.

Spor 15.12.2021, 14:34
Vestel, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun ana sponsoru oldu

Daha önce Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun co-sponsoru ve Ritmik Dal ana sponsoru olan Vestel, tüm cimnastik alt ana dallarının kadınlar ve erkeklerde sponsoru oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu ile Vestel arasında Türkiye Jimnastik Federasyonu’nun alt ana dallarını kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandı. Yapılan anlaşma, düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Basın toplantısına Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Duygu Badem Uylukçuoğlu ile Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonu İbrahim Çolak katılım gösterdi. İlk olarak açıklamalarda bulunan Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, spor sponsorluklarında sürdürülebilir olmak istediklerini ifade ederek, "Vestel olarak biz bunu en son voleybol iş birliğimizde göstermiştik. Şimdi de Türkiye Cimnastik Federasyonu ile benzer bir yola çıktık. Ritmik Dal sponsorluğu ile başladığımız birlikteliğimizi büyüterek federasyonumuzun ana sponsoru olduk. İlk basın toplantımızda şunları ifade etmiştim; umut vaat eden, geleceği parlak, başarılı, genç sporcularımızla tüm camiaya dokunmak istiyoruz. İşte şu an gerçek anlamda tüm camiaya dokunabilme fırsatını bize sağladığı için Sayın Çelen’e bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Suat Bey’in yönetiminde Türkiye’de cinmastik büyük aşama kaydetti ancak çok daha fazla potansiyele sahip bir dal. Gençlerimiz başarılarına başarılar katıyor. Biz de bu başarılarda onların yanında, onlara her zaman destek olmak istiyoruz. El ele cimnastiği Türkiye’de olması gereken yere getireceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

Suat Çelen: "Bu iş birliği ile çok başarıya imza atacağız"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ise Vestel’in Türk sporuna verdiği desteği bildiklerini ifade ederek, "Yaklaşık 1 yıl önce bir sponsorluk görüşmesi yaptığımızda ritmik cimnastik milli takımımızın ana sponsoru Türkiye Cinmnastik Federasyonu’nun da co-sponsor şeklinde bir anlaşmamız olmuştu. Bu süreçte hem Vestel bizi tanıdı, bu arada Türkiye de bizi tanımaya başladı. Cimnastik, tüm branşların temeli olsa da birbirinden keskin ayrılan branşlar. Federasyonu büyütmeye, kurumsallaştırmaya çalışıyoruz. Branşlarımızın en büyük eksiği madalya alan sporcularımızı tanıtmak. Tanıtma noktasında güçlük çekiyoruz. Vestel’in tanıtım noktasındaki katkısı çok önemli. Bir araya geldik ve cimnastiğin ana sponsoru olsun dedik. Bu sponsorluğu sadece TCF ile yapılan sponsorluk olarak görmüyoruz. Biz kendimizi tüm federasyonların sporcu fabrikası gibi altyapı oluşturan bir görev üstlendiğimizi düşünüyoruz. Türk cimnastiğinin son yıllardaki yükselişi ve özellikle Avrupa, dünya ve Olimpiyat Oyunları’nda alınan madalyalar, cimnastiğin 12 ilden 81 ile yayılması, 600 sporcudan 25 bine çıkması, bin 200 lisanslı sporcudan 120 bin lisanslı sporcuya ulaşması ne kadar büyüdüğümüzün birer göstergesi. Türk cimnastiğinin hedefi, şu an bulunduğumuz 81 ilin ilçelerine de yayılmak. İsteğimiz sporcu sayılarımızı milyonlara çıkarmak. Bu bağlamda Vestel’in sponsorluğu ve desteğinin Türkiye’nin her iline her köşesine yayılmamız için çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. Bu güzel iş birliğimizle birlikte daha çok başarıya imza atacağımıza şüphem yok” şeklinde konuştu.

Ayşe Begüm Onbaşı: "Dünya Şampiyonası’nda hedefimiz Türk kadınının gücünü göstermekti”

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı da bireysel sporcular için sponsorlukların önemli olduğunu aktararak, “Bundan dolayı Vestel’e teşekkür ediyorum. Bugün kıymetli toplantıda sporun birleştirici gücünden bahsedildi. Dünya şampiyonası yolunda en büyük hedefimiz Türk kadınının gücünü orada göstermekti. Ülkemizde kadın cinayetlerinin olduğu dönemlerde bu tarz başarılar yakalamak çok önemli. Antrenörlerimiz, federasyon başkanımız tüm bu süreçte yanımızda oldular. Hepsine çok teşekkür ederim” değerlendirmesini yaptı.

İbrahim Çolak: "Başarımızı devam ettirmek istiyoruz"

Jimnastik sporunun en zor sporlardan bir tanesi olduğuna değinen Dünya Şampiyonu sporcu İbrahim Çolak, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Cimnastik, bütün sporların temelini oluşturuyor. Birçok ülkede kabul görülen bir şey ve en zor sporlardan biri. Avrupa ve dünya şampiyonluğuna ulaştık. Son olarak da olimpiyat madalyası kazandık. Bunlar çok çalışarak elde edebileceğimiz başarılar. Bunu devam ettirmeyi çok istiyoruz. Bizden sonrakilerin de devam edebilmesini çok istiyoruz. Bu sponsorlukta Vestel ailesi maddi manevi açıdan önem verdiğini bir kez daha gösterdi. Çok teşekkür ederim."

Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Duygu Badem Uylukçuoğlu ise Türkiye’de büyük başarılar getirebilecek potansiyelde sporcular olduğunu vurgulayarak, "Biz de onları desteklemeye çalışıyoruz. Her zaman ‘Vestel’le Olur, Neden Olmasın?’ diyoruz. Türkiye Cimnastik Federasyonu ile genişlettiğimiz sözleşmemizin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Erzurumspor 15 31
2. Ümraniye 15 30
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 16 23
9. Gençlerbirliği 16 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 15 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Altınordu 16 16
18. Denizlispor 15 15
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Aston Villa 17 22
10. Wolverhampton 16 21
11. Brentford 16 20
12. Brighton 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Everton 16 18
15. Southampton 16 16
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8