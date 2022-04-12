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Veliefendi Hipodromu’nda İlkbahar - Yaz yarış sezonu başlıyor

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda İlkbahar-Yaz yarış sezonunun startı, 13 Nisan Çarşamba günü 3’ü çim ve 7’si sentetik pist olmak üzere 10 koşulu bir programla verilecek.

Spor 12.04.2022, 19:31
Veliefendi Hipodromu’nda İlkbahar - Yaz yarış sezonu başlıyor

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda İlkbahar-Yaz yarış sezonunun startı, 13 Nisan Çarşamba günü 3’ü çim ve 7’si sentetik pist olmak üzere 10 koşulu bir programla verilecek.

Veliefendi Hipodromu’nda İlkbahar - Yaz yarış sezonu, 13 Nisan Çarşamba günü yapılacak 10 koşu ile başlayacak. 93 yarış gününde toplam 760 koşunun yapılması planlanan sezonun açılış gününde Gazi Koşusu adayı 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, Türkiye Jokey Kulübü’nün merhum Asli Üyesi Ergin Talay ve Türk yarışçılığına büyük katkılarda bulunan Handikaper Orhan Meker adına koşulacak yarışlarda piste çıkacak.

1988 yılında yaşamını yitiren merhum Ergin Talay adına saat 17.00’de gerçekleştirilecek mücadele (KV-8), 1400 metre mesafe çim pistte koşulacak. 2022 yılı Ergin Talay Koşusu’nda; Hamaset, Armash, Bold Sea Rover, Brave Captain, Fatihan, Hardmet, King Of The South ve Lady Karşıyaka isimli taylar start alacak. Türk atçılığına önemli hizmetlerde bulunan merhum Handikaper Orhan Meker adına saat 16.00’da koşulacak yarış (KV-18) ise 1400 metre mesafe çim pistte gerçekleştirilecek.

2022 yılı Orhan Meker Koşusu’nda Reach Of Victory, Subutai, Augustin, Master Of Puppets, Denizhan, Lady Palpatine, Rammstein, Dokuzbakırlı, Pele And Dido ve Suskun Prens isimli taylar boy gösterecek.

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda İlkbahar-Yaz yarış sezonunda 93 yarış gününde, 468’i çim ve 292’si sentetik olmak üzere toplamda 760 koşuda safkanlar birincilik için sahaya çıkacak. Bu koşuların 435’inde safkan İngiliz atları, 325’inde safkan Arap atları start alacak.

İstanbul ilkbahar-yaz yarış sezonunda yarışlar; Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarında Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılacak.

96. Gazi Koşusu 26 Haziran’da

96. kez düzenlenecek Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu, 26 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenecek diğer önemli koşular ise şöyle:

(G1) Erkek ve Dişi Tay Deneme Koşuları 15 Mayıs Pazar,

(G1) Kısrak Koşusu ve (G2) Sait Akson Koşusu 5 Haziran Pazar,

(G1) İstiklal Savaşı Koşusu 24 Haziran Cuma,

(G1) Niğbolu Koşusu 24 Temmuz Pazar,

(G1) Çanakkale Zaferi Koşusu 31 Temmuz Pazar

(G1) Veliefendi Koşusu 18 Eylül Pazar

(G1) Çaldıran Koşusu 23 Ekim Pazar

(G2) Uluslararası F.G./FRBC Anadolu Koşusu 3 Eylül Cumartesi

(G3) Uluslararası İstanbul Koşusu 3 Eylül Cumartesi

(KV-9) Uluslararası IFAHR Koşusu 3 Eylül Cumartesi

(G3) Uluslararası Trakya Koşusu 4 Eylül Pazar

(G3) Uluslararası Topkapı Koşusu 4 Eylül Pazar

(G2) Uluslararası Boğaziçi Koşusu 4 Eylül Pazar

(G3) Uluslararası Malazgirt Koşusu 4 Eylül Pazar

İstanbul’da sezon boyu toplam 22 G1, 26 G2, 26 G3, ayrıca 9 A3, 3 A2 koşu gerçekleşecek.

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