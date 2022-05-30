banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Nijerya’da maymun çiçeğinden ilk ölüm!
Nijerya’da maymun çiçeğinden ilk ölüm!
A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı
Sinan Bolat, Fenerbahçe’ye yakın
Sinan Bolat, Fenerbahçe’ye yakın
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu

Vefa Temel: "Bursaspor camiası düştüğü yerden kalkmasını bilir"

Sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek Bursaspor’dan ayrılan Vefa Temel, veda açıklaması yaptı. Genç futbolcu, “Bursaspor camiası düştüğü yerden kalkmasını da bilir. Hakkınızı helal edin” dedi.

Spor 30.05.2022, 19:11
Vefa Temel: "Bursaspor camiası düştüğü yerden kalkmasını bilir"

Sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek Bursaspor’dan ayrılan Vefa Temel, veda açıklaması yaptı. Genç futbolcu, “Bursaspor camiası düştüğü yerden kalkmasını da bilir. Hakkınızı helal edin” dedi.

Bursaspor ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Vefa Temel, açıklama yaptı. Vefa Temel, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"16 yaşındayken kapısından girdiğim ve 4 yıl boyunca evim gibi gördüğüm Bursaspor ile yollarımız ayrılmıştır. Bu süre boyunca kulüpte yardımlarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Bursaspor camiasına önümüzdeki sezonlar için başarılar dilerim. Sevgi ve saygıyla. Takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına, başta altyapıdakiler olmak üzere tüm hocalarıma teşekkür ederim. Bursaspor camiası düştüğü yerden kalkmasını da bilir. Hakkınızı helal edin."

Yorumlar (0)
26°
açık