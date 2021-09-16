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Vedat Muriqi’ye tepki

Lazio’da forma giyen Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, Galatasaray maçında sonradan oyuna dahil oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar Muriqi’ye ıslıkla tepki gösterdi.

Spor 16.09.2021, 21:38
Vedat Muriqi’ye tepki

Lazio’da forma giyen Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, Galatasaray maçında sonradan oyuna dahil oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar Muriqi’ye ıslıkla tepki gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde İtalyan ekibi Lazio ile karşılaştı. Lazio’da forma giyen Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, yedek başladığı müsabakada 56. dakikada Ciro Immobile’nin yerine oyuna dahil oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar Muriqi oyun girerken ve her top geldiğine Kosovalı futbolcuya ıslıkla tepki gösterdi.

Vedat Muriqi geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’den Lazio’ya transfer olmuştu.

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