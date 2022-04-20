Vedaları kısa sürdü! Premier Lig'e yükselen ilk takım netleşti

İngiltere'de Premier Lig'e yükselen ilk takım Fulham oldu. Bir maç eksiği olan Fulham, ligin 43. haftasında sahasında Preston North End'i Mitrovic'in 9 ve 41, Carvalhonu'nun 34'te attığı gollerle 3-0 mağlup ederek Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.

FARK 16

Puanını 86 yapan Fulham, 5 maçı kalan Nottingham Forest ile farkı 16'ya yükseltti ve geçen sezon veda ettiği Premier Lig'e geri dönmüş oldu.

28 PUAN

Geçen sezon Premier Lig'in en zayıf halkası olarak görülen Fulham, 38 maç sonunda topladığı 28 puanla küme düşme üzüntüsü yaşamıştı.