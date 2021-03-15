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’VAR’a karşı ’ASİ’

Hatay’ın Merkez ilçesi Antakya’da, Feridun Tınaztepe İlkokul Müdürü Abdulla Sönmez, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine alternatif olarak ASİ adını verdiği sistemi geliştirdi.

Spor 15.03.2021, 09:36
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’VAR’a karşı ’ASİ’

Hatay’ın Merkez ilçesi Antakya’da, Feridun Tınaztepe İlkokul Müdürü Abdulla Sönmez, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine alternatif olarak ASİ adını verdiği sistemi geliştirdi.

Abdullah Sönmez, tamamen kendi çalışmaları sonucundan yaptığı sistemle futbolda hakem hatalarının sıfıra ineceğini belirtti. VAR’ın kullanışsız olduğunu söyleyen Sönmez, "Akıl var, mantık var. VAR sistemi yerine yerli ve milli ASİ sistemi var. Cumhurbaşkanımızın ’Kötü komşu insanı mal sahibi yapar’ sözünden hareketle Zeybek oyununa benzeyen VAR sistemi yerine yerli bir sistem geliştirdim" dedi.

Sönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘her şey bir hayalle başlar’ sözü üzerine yerli ve milli asi sistemi geliştirdiğini belirterek, “Dünyada ve ülkemizde son günlerde kulüplerin futbol maçlarında VAR sisteminden kaynaklı hakem hataları yüzünden yaşadıkları mağduriyetlere büyük tepkisini endişe ve kaygı ile izledim. Cumhurbaşkanımızın ‘kötü komşu insanı mal sahibi yapar’ sözüne uygun hakem hatalarını sıfıra indirecek VAR sistemine karşı ASİ sistemi hazırladım. Futbol camiasının mensupları hakemlerin hatalı karar verdiğini düşündüğünüz maçlardaki pozisyonları ASİ sistemi ile izleyin. ASİ sistemi ile en doğru neticeye varacaksınız. Sorunun hakemlerde olmadığını VAR sisteminde olduğu göreceksiniz” dedi.

Sönmez, kendi icadı olan sistemden bahsederek, “ASİ sistemi, futbol oyun alanında bulunan iki yarı alanın her birinin bağımsız hale getirilmesi sonucunda ortaya çıkarılan bir sistemdir. Yani futbol sahasında bulunan iki yarı alanının birini kırmızı yarı alan olarak işaretleyeceğiz, diğeri beyaz yarı alanı olarak kalacak ve her bir yarı alan ayrı hakem tarafından yönetilecek. Kırmızı yarı saha hakemi kendi bölgesindeki hakemliğini yapacak, beyaz yarı saha hakemi kendi bölgesindeki hakemliğini yerine getirecek. Top, kırmızıyla işaretlediğimiz yarı alana geldiğinde kırmızı saha hakemi pozisyonları değerlendirecek ve beyaz yarı alan hakemi topun o bölgeye gelmesini bekleyecektir. Pozisyonlar, beyaz yarı alanda yaşandığında beyaz saha hakemi maçı yönetecektir, bu sefer kırmızı saha hakemi kendi yarı alanında topun gelmesini bekleyecektir. Kararlar hangi bölgede verilirse verilsin, iki hakem saha içerisinde ortak karar verebilecek, çıkan kartlar ortak sayılacaktır. Kırmızı saha hakemi bir oyuncuya sarı kart gösterdiğini varsayarsak, beyaz saha hakemi aynı oyuncuyu ikinci sarı karttan oyundan atma hakkına sahip olacaktır" diyerek konuşmasını tamamladı.
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