Van’da ilk kez kayakla tanışan çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor

Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi’nde ilk kez kayakla tanışan çocuklar, yarıyıl tatilinde eğlenceli vakit geçiriyor.

Gevaş ilçesinde bulunan ve 3 yıldır yeterli kar kalınlığına ulaşılamadığı için açılamayan Abalı Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde dolup taştı. Artos Dağı eteklerine kurulan kayak merkezi, kar kalınlığının istenen seviyeye ulaşmasıyla kayaksever ve sporcuları ağırlıyor. Birinci etabı kullanıma açılan merkeze gelen kayaksever ve sporcular, hafta içi Van Gölü manzarasına karşı kayak yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

“Doluluk oranı olabildiğince fazla”

İHA muhabirine konuşan Türkiye Kayak Federasyonu İl Temsilcisi ve Van Kayak Alp Disiplini Antrenörü Harun Altair, Abalı Kayak Merkezi’nde kar seviyesinin yeterli seviyeye ulaşmasıyla 3 yıl aradan sonra sezonu açtıklarını belirtti. Bu yıl merkezin yeterince kar aldığını ifade den Altair, “Birkaç yıldan sonra insanların kayağı özlediğini gördük. Doluluk oranı olabildiğince fazla ve hafta içi olmasına rağmen yoğunluk var. Kayak severler buraya gelerek değerlendirebilirler. Kar seviyesine ilişkin de herhangi bir sıkıntı yok. Bu merkez Türkiye’nin en ucuz tesisi olduğu için insanlar çok rahat bir şekilde faydalanabilir” dedi.

“İyi performans gösteren çocuklar takıma alınacak”

Yarıyıl tatili boyunca temel eğitim programlarının devam edeceğini dile getiren Altair, “Bu eğitimlerimizi performans olarak değerlendireceğiz. İyi performans gösteren çocukları tatil sonunda müdürlüğümüzün takımına alacağız. Böylece önümüzdeki senelerde performans kayakçısı olarak lig yarışlarına katılmaya başlayacaklar” diye konuştu.

İlk kez kayak yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden çocuklar ise yarıyıl tatillerini kayak merkezinde değerlendirdiklerini ve böylece çok eğlendiklerini kaydetti.