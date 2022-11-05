Van’da Galatasaraylı taraftarların derbi coşkusu

Spor Toto Süper Lig’de oynanan derbi müsabakasında Galatasaray’ın Beşiktaş’ı 2-1’lik skorla mağlup etmesi Van’da coşkuyla kutlandı.

Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş’ı Mauro Icardi’nin attığı gollerle 2-1 mağlup etmesinin ardından Van’da sarı-kırmızılı taraftarlar, sevinç gösterisinde bulundu. Kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddelerine çıkan Galatasaray taraftarları, Beşiktaş’a karşı alınan galibiyeti doyasıya kutladı. Sanat sokağında bir araya gelen taraftarlar, daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerinden Beşyol meydanına kadar yürüdü. Burada da sevinç gösterisinde bulunan taraftarlar, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.