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Van Spor'un yeni başkanı iş insanı Mehmet Avcı oldu

Van Spor Futbol Kulübü'nde yeni görev dağılımı belli oldu. Eski Başkan Seyithan İzsiz'in, 6 Kasım'daki istifasının ardından, bugün yapılan basın toplantısıyla asbaşkan Mehmet Avcı'nın kulüp başkanlığına getirildiği duyuruldu.

Spor 15.11.2021, 16:34
Van Spor'un yeni başkanı iş insanı Mehmet Avcı oldu

Wilco Group CEO'su 36 yaşındaki genç iş insanı Mehmet Avcı, yaptığıkonuşmada, eski yönetimi suçlamak ve eleştirmek yerine, pozitif ve birleştirici bir dil kullandı. Van Spor'un menfaatleri için bütün tarafları sistemin içine alan bir anlayışla hareket edeceklerini vurgulayan Avcı, geçmişe takılı kalmak yerine, ileriye bakarak yeni projeler geliştirmeye, takım için sürdürülebilir gelir kaynakları yaratmaya çalışacaklarını ifade etti.

AMAÇLARI VAN SPOR'A VERİLEN DESTEĞİ ARTIRMAK

Türkiye çapında, 1 milyon 124 bini Van'da olmak üzere, yaklaşık 2 milyon Vanlının yaşadığını belirten Avcı, amaçlarının bu kitleyi Van Spor'u desteklemek için mobilize etmek olduğunu söyledi.

SATIŞ MAĞAZASI KURMAK İÇİN ÇALIŞACAKLAR

Van Elite World Oteli'nde yapılan toplantıda, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avcı, yeni dönemde Van Spor Kulübü'nün sorunlarını tüm bileşenleriyle ele alarak çözüm geliştireceklerine vurgu yaptı. Avcı, altyapı yatırımları ve futbolcuların konforu için yapılacak her türlü iyileştirmenin yanı sıra kendileri için önemli olan bir başka bileşenin de takıma ekonomik gelir yaratmak olduğunu vurguladı. Avcı, bu konuda bir online satış mağazası kurma projeleri olduğunu ifade ederek, Van'a yakışacak ve takımın sembolü olacak mimari anlamda çağdaş ve yenilikçi bir satış mağazası kurmak için de çalıştıklarını söyledi.

İşte Vanspor'un yeni yönetiminde yer alan isimler:

Kulüp Başkanı: Mehmet Avcıİkinci Başkan: Levent CankurtaranAs Başkan: Akın DinçerGenel Sekreter: Av. Serdar Kartalİşbirliği ve Sponsorluklardan Sorumlu: Adnan Bayramİdari İşler: Türkmen (Dikmen) KayaKamu Kurumları ile İlişkiler: Veysel ÜrümHukuki İşler: Av. Orhan YıldırımÜye ve Paydaş Etkileşimi: Osman HalitoğluMedya ve Tanıtım: Çetiner ÇetinAr-Ge: Yasin Ertürk STK'larla İlişkiler: İsmail AyazTesisler ve Altyapı Sorumlusu: Özcan KaraTaraftarlar ve Stad Sorumlusu: Yavuz KuşanFarklı Branşlardan Sorumlu: Mehmet Can YağarTürkiye Futbol Federasyonu Temsilcisi: Müjdat ÇelikUlaşım ve Deplasman Organizasyonu: Nurullah AbukanAnkara Temsilcisi: Özgür İreç İlhan BaşkanBasın Danışmanı: Yunus Emre AykaçKulüp Avukatı: Emrah BorazanFutbol Şube Sorumlusu: Erkan Avseren

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