Vali Ünlü’den Giresunspor taraftarlarına “Amacımız kutlamaları değil, salgını kısıtlamak” mesajı

TFF 1. Lig’de bu akşam deplasmanda Tuzlaspor’u 2-1 mağlup eden Giresunspor 44 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselirken, Giresun’da tam kapanma tedbirleri nedeniyle sokak ve caddelerde kutlamalara izin verilmedi. Giresun Valisi Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Giresunspor taraftarlarına “Amacımız kutlamaları değil, salgını kısıtlamak” mesajı gönderdi.

“Bu şehrin büyük taraftarına bir mesajımız var” diyen Vali Ünlü, sosyal medya sayfasında “Büyük taraftar Süper Ligi evlerimizde kutluyoruz. Tüm kurallara istisnasız uymalıyız. Sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerimizin çabalarını boşa çıkarmayacağınıza yürekten inanıyorum. Amacımız kutlamaları değil, salgını kısıtlamak” ifadelerini kullandı.