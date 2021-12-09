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Vali tanıtım için protokolle ATV’ye binip köy içinde gezdi

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, hafta sonu tarihi Frig Vadisi’nde gerçekleştirilecek Türkiye-Afyonkarahisar Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası’nın tanıtımı için protokol üyeleri ile birlikte ATV’ye binip şampiyonanın gerçekleştirileceği Ayazini köyünde gezdi. Vali ve protokol üyelerini ATV üstünde gören köy sakinleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Spor 09.12.2021, 14:56
Vali tanıtım için protokolle ATV’ye binip köy içinde gezdi

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, hafta sonu tarihi Frig Vadisi’nde gerçekleştirilecek Türkiye-Afyonkarahisar Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası’nın tanıtımı için protokol üyeleri ile birlikte ATV’ye binip şampiyonanın gerçekleştirileceği Ayazini köyünde gezdi. Vali ve protokol üyelerini ATV üstünde gören köy sakinleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilecek olan Türkiye -Afyonkarahisar Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası’nın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Şampiyona bu sene Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içinde yer alan ve tarihi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan tarihi Frig Vadisi’nde yapılacak. Vadinin kalbi olarak nitelendirilen İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde yapılacak olan şampiyonaya yurt içinden yaklaşık 100 sporcunun katılacağı belirtildi.

Tanıtım gösterisi nefesleri kesti

Vali Gökmen Çiçek ve beraberindeki protokol üyeleri yarışların son etabının yapılacağı Ayazini ören yerindeki çevre düzenlemelerini yerinde inceledi. İncelemelerin ardından şampiyonaya katılacak motosiklet pilotları tarafından bir de tanıtım gösterisi sunuldu. Gösteride pilotlar motosikletlerde akrobatik hareketler yaparak hünerlerini sergiledi. Gösteride zaman zaman nefesler tutulurken, pilotların yaptıkları hareketler protokol üyelerinden alkış aldı.

Vali Çiçek, protokol üyeleri ile bindiği ATV ile köyde gezdi

İncelemenin ardından beraberindeki protokol üyeleri ATV’ye binip Ayazini köyü içinde gezerek, köy sakinlerine yarışların nasıl yapılacağını uygulamalı olarak gösterdi. Vali Çiçek ve yanındakileri ATV üstünde gören köy sakinleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vali Çiçek yol güzergahında zaman zaman durup köy sakinleri ile de sohbet edip, isteklerinin olup olmadığını sordu. Protokol üyeleri ATV’ler ile köy içindeki tarihi sokaklarda yaklaşık 10 dakikalık bir gezi yaparken, Vali Çiçek’in ATV’yi kullanmadaki yeteneği ve performansı ise dikkatlerden kaçmadı.

“Ayazini bölgesinde tarihi bir organizasyona ev sahipliği yapacağız”

Gezinin ardından yarışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, etkinliğin Afyonkarahisar ile birlikte Frig Vadisi’nin tanıtımına büyük bir fırsat sunacağını dile getirdi. Vali Çiçek, “Tarihi binlerce yıl ötesine giden ve son zamanlarda Afyonkarahisar’da turizm anlamında büyük bir sıçrama yapan Hititler ve Frigler gibi kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış Ayazini köyünde bu etkinlik yapılacak. Geçtiğimiz günlerde aynı bölgede enduro, at yarışları ve dayanıklılık yarışlarının ardından bu hafta da Enduro ve ATV Şampiyonası’nı yapacağız. Yarışları heyecanla bekliyoruz. Ayazini bölgesinde tarihi bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Bütün tarih ve spor meraklılarını bu yarışlara, Ayazini’ne bekliyoruz” dedi.

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