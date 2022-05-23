banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Euro 17 TL’yi geçti!
Euro 17 TL’yi geçti!
Dünya şampiyonuna sürpriz karşılama
Dünya şampiyonuna sürpriz karşılama
Salih Özcan, Borussia Dortmund’da!
Salih Özcan, Borussia Dortmund’da!
Böyle bayrak aşkı görünmedi
Böyle bayrak aşkı görünmedi

Vali Şimşek’ten Sivasspor’a final maçı öncesi moral ziyareti

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Kayserispor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’a moral ziyaretinde bulunan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, “İnşallah güzel bir mücadeleden sonra, hocamız ve bu takım kupayı bu şehre getirecek, bizlere de bir hayırlı olsun armağanı olmuş olacak. Başarılar diliyorum” dedi.

Spor 23.05.2022, 12:11
Vali Şimşek’ten Sivasspor’a final maçı öncesi moral ziyareti

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Kayserispor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’a moral ziyaretinde bulunan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, “İnşallah güzel bir mücadeleden sonra, hocamız ve bu takım kupayı bu şehre getirecek, bizlere de bir hayırlı olsun armağanı olmuş olacak. Başarılar diliyorum” dedi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivasspor Kulübü’nü ziyaret etti. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcular hazır bulundu.

Kulübün Başkan Vekili Erdal Sarılar, yönetim kurulu üyeleri, futbolcu ve teknik heyet ile sohbet eden Vali Şimşek, Kayseri maçı için takıma başarı temennisinde bulunarak, “Geçtiğimiz hafta içerisinde Sivas’ta göreve başladık. Cumartesi günü Sivasspor-Kayserispor maçını izledim. Futbolu yakından takip eden birisiyim. Kararnamenin çıktığı gece Sivasspor kupada finale yükselmişti. Sivasspor’umuz şehrimiz için çok önemli bir değer ve önemli bir marka. Türkiye Kupası finaline yükselmiş olması da hepimizi gururlandırıyor. Şehir büyük bir heyecan içerisinde, bu heyecanı şehrimizin her köşesinde Hissedebiliyoruz. Esnaflarımız da, evlerimiz de her yerde bu heyecan var. Bundan sonra bize ve tüm Sivaslılara düşen görev, özellikle İstanbul’daki Sivaslılara düşen görev takımımızı desteklemek için bu kupa finalinde yer almak ve takımımızı desteklemeleri. Bu finale Anadolu’nun iki güzide takımının kalması ayrıca sevindirici, o anlamda bir Anadolu derbisi olacak. İnşallah centilmence, fair-play içerisinde bir maç olacak. İyi oynayan kazansın diyorum. Her iki takımımıza da başarılar diliyorum. Final için Sivas Belediyemiz 200 otobüs gönderiyor, yine Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız 2 bin bilet aldı. Onlara da bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm İstanbul’daki hemşerilerimizi takımımıza destek olmaya çağırıyorum. İnşallah güzel bir mücadeleden sonra, hocamız ve bu takım kupayı bu şehre getirecek, bizlere de bir hayırlı olsun armağanı olmuş olacak. Başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Çalımbay: “Tek hedefimiz kupayı Sivas’a getirmek”

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Valimize yeni görevinde hayırlı olsun diyorum. Sivas’a çok güzel günde geldi, kupa finali oynayacağız ve kupayı da valimize hediye edeceğiz. Buradan giden valimize de hediye edeceğiz. Onunda büyük katkıları oldu bize. Valimizi tanıyorum gerçekten mükemmel bir insan. Sivas’a çok büyük faydaları olacağına da inanıyorum. Bizim tek hedefimiz takım olarak inşallah kupayı alabilmek ve şehrimize getirmek” diye konuştu.

Ziyaret toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
22°
parçalı az bulutlu