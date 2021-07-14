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Vali Işık, şampiyon oyunculara elleriyle baklava yedirdi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Oturarak Voleybol Süper Ligi’nde Şampiyon olan İl Özel İdare Spor Kulübünü ziyaret ederek oyunculara kendi elleriyle baklava yedirdi.

Spor 14.07.2021, 21:23
Vali Işık, şampiyon oyunculara elleriyle baklava yedirdi
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Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Oturarak Voleybol Süper Ligi’nde Şampiyon olan İl Özel İdare Spor Kulübünü ziyaret ederek oyunculara kendi elleriyle baklava yedirdi.

Vali Işık, şampiyon olarak Karaman’a dönen ve Yunuskent Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda antrenmanlarını sürdüren İl Özel İdare Spor Kulübü oyuncularını ziyaret ederek şampiyonluklarını kutladı. Kulüp Başkanı Mehmet Öztürk ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek’in de hazır bulunduğu ziyarette Vali Işık, ilk olarak oyunculardan Selma Eğilmez’e şampiyonluk kupasını verdi. Vali Işık, daha sonra kendi elleriyle tüm takıma bir tepsi baklava ikram etti.

“Hedefimiz Avrupa şampiyonluğu”

Şampiyonluk için takım antrenörü Aziz Hopyar’a teşekkür eden Vali Mehmet Alpaslan Işık, “Bugün bizim gurur gümümüzdür. Pazar günü şampiyon olmanın sevincini bugün sporcularımız ile birlikte paylaştık. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa şampiyonluğudur. Ben tün oyuncularımızı bu başarılarından dolayı kutluyorum“ dedi.

“Çok mutluyuz”

Bu şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Özel İdare Spor Kulübü oyuncusu ve Milli Takım Kaptanı Selma Eğilmez, hedefimiz, ülke olarak ta şampiyon olmaktır” dedi.

Takım oyuncularından Nuh Ali Eğilmez de çok mutlu olduklarını söyleyerek, “Bu şampiyonluğun gelmesinde bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Gittik oynadık ve bileğimizin hakkıyla şampiyon olduk ve geldik” dedi.

Eğilmez, bunda sonraki hedeflerinin ise takım olarak Avrupa şampiyonu olmaktır. Olamıyorsak ta ilk üçte yer almaktır” diye konuştu.
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