Vali Bilgin: ”Kürt gençliği asla sömürülmesin, geçmişte yaşadığı sıkıntıları yaşamasın diye biz varız”

Şırnak’ın Cizre İlçesinde düzenlenen ’Mahalle Ligi’ final ve ödül törenine katılan Şırnak Valisi Osman Bilgin, "Buradaki Kürt gençliği asla ve asla sömürülmesin. Buradaki Kürt gençliği geçmişte yaşanan sıkıntıları yaşamasın. Çocukluklarını, gençliklerini en iyi şekilde yaşasınlar biz bunun için varız ve bunu yapmaya da her zaman hazırız” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Türkiye genelinde 14-19 yaş arası gençlere yönelik ilk defa düzenlediği Spor Toto Teşkilatının da desteklemiş olduğu ve Cizre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen ve badminton, basketbol, hentbol ve voleybol branşlarından oluşan “Mahalle Ligi” spor etkinliği renkli ve coşkulu bir final töreni ile sona erdi.

Cizre’nin Cudi Mahallesi’nde bulunan Spor Lisesinde düzenlenen “Mahalle Ligi” final ve ödül töreninde konuşan Şırnak Valisi Osman Bilgin, "Buradaki Kürt gençliği asla ve asla sömürülmesin. Buradaki Kürt gençliği geçmişte yaşanan sıkıntıları yaşamasın. Çocukluklarını, gençliklerini en iyi şekilde yaşasınlar biz bunun için varız ve bunu yapmaya da her zaman hazırız” dedi.

Vali Bilgin, "Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürü, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yöneticilerinin desteği ile birlikte Cizre’de bu güzel spor organizasyonunu kazasız, belasız ve hepsinden önemlisi coşku ile tamamlanmış bulunmaktayız. İlçemiz sahip olduğu genç nüfusu aslında en önemli potansiyeli geleceğimizin gençliği, yarının Türkiye’sinin sahipleri gençlerimizdir. Sizler donanımlı bir şekilde yetiştikçe hem Cizre’miz hem Türkiye’miz daha güçlü yarınlara ve daha güçlü geleceğe sahip olacaktır” diye konuştu.

Gençlerin bireysel ve salon sporu yapmak için kendilerine bu imkanların sağlanması talebinde bulunduklarını ve bu talep kadar haklı bir talebin olmadığına değinen Bilgin, ”Bizler okulların içine de, ilçemize de, mahalle aralarına da bu salonları yapıyoruz ve aynı zamanda yüzme havuzları. Bütün mahallelerimizde sokaklara varana kadar o öğrencilere ne kadar imkan sunabileceğimiz yer varsa sokak araları, caddeler her yerde bu imkanları sunacağız” şeklinde konuştu.

Bu bölgenin insanlarını bu bölgenin gençlerini, bu bölgenin çocuklarını biz geleceğe hazırlamakla mükellef ve sorumlu olduklarının altını çizen Bilgin, ”Çünkü sizler istiyoruz ki; yarın hiç kimsenin eline kucak açmayın, hiç kimsenin gözüne ve eline bakmayın. Sizler birey olarak, çocuk olarak, genç olarak ayakta durun ki bu ülke sizlerle beraber daha güçlü bir şekilde dimdik ayakta dursun. Özellikle buradaki Kürt gençliği asla ve asla sömürülmesin. Buradaki Kürt gençliği geçmişte yaşanan sıkıntıları yaşamasın. Çocukluklarını, gençliklerini en iyi şekilde yaşasınlar biz bunun için varız ve bunu yapmaya da her zaman hazırız. Hem spor lisemizde hem de diğer okullarımızda bu kapasiteleri arttıracağız. Buradan yetişen sporcularımızın sadece ilçemizde değil, ilimizde değil, bölgesel, ulusal ve her şeyden önemlisi Uluslar arası alanda başarılı gençler olmasını istiyoruz. İnşallah bu turnuvalar bunun ayak sesleri olur. Bundan sonra ara vermeden süreklilik arz edecek şekilde bu turnuvaları en iyi şekilde yapıp gençlerimizi sürekli sporla birlikte ayakta tutacağız" ifadelerinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından etkinliğe katılan takımların sergilediği gösteri maçlarının ardından dereceye giren takım ve sporculara madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Cizre’de ilk defa düzenlenen ve altı hafta süren ’Arkadaşını Bul, Takımını Kur Mahalle Ligi’ spor etkinliği toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Spor etkinliğine; Şırnak Valisi Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürü Celal Dalman, İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, Genlik ve Spor İlçe Müdürü Abdülhakim Selimoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk ve sporcular katıldı.