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Vali, 9 yaşındaki sporcuyla güreşince ortaya ilginç görüntüler çıktı
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 9 yaşındaki minik güreşçi Muhammet Kaçmaz’la mindere çıkarak güreş tuttu. Güreş, minik Muhammet’in galibiyetiyle sonuçlanırken, Vali Doruk ise rakibine sarılarak tebrik etti.
Spor 09.11.2022, 09:15 09.11.2022, 09:25
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde bulunan Spor Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Sporcuların antrenmanlarını izleyen Vali Doruk, 9 yaşındaki Muhammet Kaçmaz’ın kendisiyle güreş tutmak istemesi üzerine minik güreşçiyi kırmadı.
Vali Yılmaz Doruk ve 9 yaşındaki Muhammet mindere çıkarak kozlarını paylaştılar. Kısa süren güreşin ardından minik Muhammet, Vali Doruk’u tuş etti. Gülümsemelerin yaşandığı o anlarda minik güreşçinin mutluluğu gözlerinden okunurken, Vali Yılmaz Doruk ise rakibine sarılarak tebrik etti. O ilginç anları Vali Doruk sosyal medya hesabından paylaşınca görüntüler büyük ilgi gördü.