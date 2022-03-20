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Valerien Ismael’de son karar Çebi’nin

Önümüzdeki sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta bu süreç öne çekildi. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz ay West Bromwich’ten ayrılan Fransız teknik adam Valerien Ismael’le görüştü ve bu isim için yönetime teklif sundu. Ismael konusunda son karar Başkan Ahmet Nur Çebi’nin.

Spor 20.03.2022, 13:40
Valerien Ismael’de son karar Çebi’nin

Önümüzdeki sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta bu süreç öne çekildi. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz ay West Bromwich’ten ayrılan Fransız teknik adam Valerien Ismael’le görüştü ve bu isim için yönetime teklif sundu. Ismael konusunda son karar Başkan Ahmet Nur Çebi’nin.

Sergen Yalçın’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna U19 takımının hocası Önder Karaveli’yi getiren ve yabancı bir çalıştırıcı için sezon sonunu bekleme kararı alan Beşiktaş’ta bu süreç öne çekildi. Son haftalarda alınan sonuçların ardından teknik direktörlük için görüşmelerini hızlandıran Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Fransız teknik adam Valerien Ismael’le görüştü ve bu hocanın ismini yönetime iletti. Trabzonspor mücadelesine kadar teknik adam konusunu çözüme kavuşturmak isteyen siyah-beyazlılarda, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin kararı doğrultusunda Valerien Ismael’in İstanbul’a davet edileceği öğrenildi.

3’lü savunma oynatıyor

Futbolculuk kariyerinde Fransa, İngiltere ve Almanya liglerinde forma giyen Valerien Ismael, futbolu bıraktığı Hannover’de profesyonel yönetici olarak görev aldı. 2009-2011 yılları arasında yöneticilik yapan ve ardından teknik adamlığa adım adan Ismael, Hannover’in rezerv takımını 2 yıl çalıştırıp ardından Wolfsburg’un rezerv takımının başına geçti. Buradaki 1 sezonluk tecrübesinin ardından önce Nürnberg’i ve daha sonra da Wolfsburg’u çalıştıran Valerien Ismael, ardından Almanya’nın dışına çıktı ve Yunanistan ekibi Apollon’la anlaştı. Temmuz ayında başlayan Yunanistan macerası ağustos ayında sona eren 46 yaşındaki teknik adam, bir sezon sonra ise Avusturya ekibi LASK’ın teknik direktörü oldu. LASK’ta beklenenin üzerinde bir performans sergileyen Ismael, ardından ise Ada’nın yolunu tutarak Barnsley ile anlaştı. Bu sezon başında West Bromwich’le anlaşan Valerien Ismael, Championship’e iyi başlasa da sezonun geri kalanında beklentinin altında kaldı ve şubat ayında görevinden alındı. 3-4-3 sistemini tercih eden Fransız çalıştırıcı konusunda Başkan Ahmet Nur Çebi’nin kararı beklenirken, siyah-beyazlı ekibin diğer alternatifi ise uzun süredir gündemde olan Daniel Farke.

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