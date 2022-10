Valerien Ismael: “Her an maçı kazanabileceğimiz görüntüyü sağladık”

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisinde gösterdikleri performansla her an maçı kazanabilecekleri görüntüyü gösterdiklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, evinde derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, zor bir maç olduğunu ifade ederek, “Atmosfer yine çok iyiydi. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onlara 3 puanı veremediğimden dolayı üzgünüz. İkinci yarı daha iyi oynadık. Oyunun son bölümünde fırsatlar bulduk. Geçen oynadığımız maça kıyasla bu iyi bir gelişme. Oyunun son bölümüne kadar daha güçlü kaldık. İyi yoldayız. Tüm oyuncularımızı kadromuzda bulundurabildik. Bu bizi daha iyi hale getiriyor. Kulübe katkısı da iyiydi. Her an maçı kazanabileceğimiz görüntüyü sağladık. Önümüzdeki hafta tüm sakatlar döndükten sonra daha iyi olacağız” dedi.

“Weghorst’a böyle devam et dedim”

Wout Weghorst ile maç sonunda aralarında geçen diyaloğa da değinen Ismael, “Gol atamadığı için üzgündü. Son süreçte yakaladığı iki fırsat vardı. Biri dışarı gitti, biri direkten döndü. Bu şekilde devam et dedim ona. Bazen futbol böyle olur bu skoru kabul etmeniz gerekir. Dinleneceğiz ve önümüzdeki maça hazırlanacağız” şeklinde konuştu.

“Önümüzdeki haftada savunmadan böyle performans bekliyorum”

Fenerbahçe karşısında gösterdikleri defansif performansla ilgili konuşan Fransız teknik adam, “Bugün gol yemediğimiz için mutluyuz. İstatistiksel anlamda güçlüyüz. Rakibe fazla şut fırsatı vermedik. Geçen hafta verdiğimiz fırsatlarda gol yemiştik. Bu hafta golü yememek mutlu etti önümüzdeki hafta savunmadan aynı performansı bekliyorum ama sonucunda gol atıp maçı kazanmak şart” diye konuştu.

“Pozisyonu gol sandım ve tepki verdim”

Direkten dönen gol pozisyonu sırasında verdiği tepkiyle ilgili açıklama yapan Ismael, “O an hissettiklerim stattaki herkes gibiydi. Ben de gol sandım. Vuruş anı çok iyiydi. Her şey gol olması için müsaitti ama top bir türlü çeri girmedi. O an şansa ihtiyacımız vardı. Kazanmayı istiyorduk, kazansaydık yukarıya taşıyabilecek bir galibiyet olacaktı” ifadelerini kullandı.

“Jorge Jesus’a herhangi bir uyarım olmadı”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un kendi yedek kulübelerine yaklaşmasıyla ilgili soruya cevap veren genç teknik adam, “Kendisini direkt uyarmadım, sadece dördüncü hakemle diyaloglarım oldu. Bir tek sadece bir anda kendi alanın dışına çıktı, bizim kulübeye yaklaştı. O anda diyalog oldu ama onun dışında olmadı” dedi.

“Fenerbahçe 70 dakika oyunu domine etmedi”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un, ‘Oyunu ilk 70 dakika domine ettik’ sözleriyle ilgili Ismael,, “Oyun planımız aslında savunma arkasındaki verdikleri boşluktan faydalanmaktı. Bundan faydalanmak istedik. Bu şekilde daha önce net fırsatlar vermişlerdi. Devre arasında ofsayt konusu konuştuk, dikkat etmemiz gerekiyor diye. Fenerbahçe ilk 70 dakika oyunu domine ettiği kısma katılamayacağım. Bazı anlarda tehlikeli oldular. İlk yarı özelinde kolay toplar kaybettik. İkinci yarı daha az top kaybettiğimiz anlar yaşadık. Kulübe katkısı alınca oyunumuz gelişti ama finalde golü atamadık” şeklinde konuştu.

“Geleceğim konusunda endişem yok”

Geleceği konusunda endişelenmediğini ifade eden Valerien Ismael, “Siz de endişelenmeyin. İyi bir ekibim var ve iyi şeyler yapmak istiyoruz. Biz çalışıyoruz. Yüzde yüzümüzü veriyoruz ve başarı getirmek istiyoruz. Yorumları okuyup dinlemiyorum. Ben işime odaklıyım” dedi.

“Herkes bizimle olduğunda daha farklı katkılar alabiliriz”

"Oyuncu değişikliklerinde geç kalındı mı?" sorusuna ise deneyimli teknik adam, “Tüm futbolcularımız aynı zindelik seviyesinde değil. Ghezzal 20 dakikadan daha fazla oynayamazdı. Her futbolcumuzdan her şekilde fayda almayı isteriz ama zarar vermemek kaydıyla. Hepsi bizimle beraber olduğunda daha farklı katkılar alabiliriz” diye cevap verdi.