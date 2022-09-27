Valerien Ismael: “Derbide iyi bir performans göstermek istiyoruz”

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, antrenman öncesinde konuştu. Fenerbahçe karşısında iyi bir performans sergilemek istediklerini söyleyen Ismael, sakatlığını atlatan Dele Alli’nin de sahada olmasını umduğunu ifade etti.

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisi öncesinde bu akşam yapılan antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geride kalan 2 maçta takımın beklentinin altında kaldığını ifade ederek sözlerine başlayan Valerien Ismael, “Beşiktaş camiasının şu andaki beklentisi anlaşılabilir bir durum, gösterdiğimiz performans yeterli değildi. Bizim performansımız değildi bu. Önümüzde bir hazırlık haftası var ve iç sahada başka bir maç olacak, kendi performansımızı göstereceğiz tabii ki” dedi. Sakatlıkları bulunan Nathan Redmond ve Rachid Ghezzal hakkında da konuşan Ismael, “Nathan iyi görünüyor, gün be gün durumunu takip edeceğiz. Kadroda olabilir diye düşünüyorum. Rachid konusunda ise gün be gün takip edeceğiz” diye konuştu.

“Geçen yıl inanılmaz bir atmosfer vardı”

Fenerbahçe karşısında takımından iyi bir performans beklediğini ifade ederek sözlerini sürdüren Valerien Ismael, “Ben de başka bir Beşiktaş ve başka bir takım performansı görmek istiyorum. Geçen yıl derbi atmosferini yaşadım ve inanılmaz bir atmosfer vardı. Evimizde oynayacağız, taraftarımızın önünde olacağız. Aynı performansı, isteği, arzuyu ve tutkuyu bu maçta da göstermek istiyoruz” dedi. Kaleciler konusunda da konuşan Ismael, “Herkesin performansını yükseltmesi lazım. Mert Günok neredeyse 1 senedir oynamıyor ve sakatlığı sonrasında özgüvenini yüzde 100 kazanması lazım. 2 genç kalecimiz var ve oynayıp fırsat buldular. Ersin bu takımda şampiyonluk da yaşadı. Henüz sezonun başındayız. Kalecilerimize güveniyoruz. Performansımızı hep berber yükseltmeyi hedefliyoruz. Geçen hafta iyi bir hazırlık haftasıydı bizim için, bu hafta da yine kaldığımız yerden hazırlanacağız” açıklamasını yaptı. Son olarak sakatlığını atlatan Dele Alli konusundaki soruyu yanıtlayan Valerien Ismael, “Umarım Dele Alli’yi pazar günü sahada görürüz. Şu anda ilk 11 konusunda yorum yapmak için erken, maça hazırlanmak için de süre var. Milli takımdan dönecek oyuncuların da sağlıklı ve düzgün şekilde dönmesi çok önemli. Gün gün takip edeceğiz ama şu an için yorum yapmak çok güç” diyerek sözlerini tamamladı.