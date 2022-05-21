Valerien Ismael: “Beşiktaş’ta oynamanın ne anlama geldiğini bilen futbolcularla oynayacağız”

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, sözleşmesi sona eren futbolcularla alakalı yaptığı açıklamada, siyah-beyazlılarda oynamanın ne anlama geldiğini bilen futbolcularla yola devam edeceklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftasında Beşiktaş evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, zor bir maç olduğunu ifade ederek, “Özellikle 11’e baktığımızda kullandığımız 6 oyuncuyu kullanmadık, daha genç oyuncuları değerlendirdik. Sezonun son maçında galip gelmeyi istedik. Rakipler buraya geldiği zaman biraz fazla yerde zaman geçiriyorlar, hakemler de buna müsaade ediyor. Oyuna tekrardan ortak olduk. Tutkulu bir oyun oynadık. Geri dönüşü yapabilmek için en iyi oyuncularımıza ihtiyaç duyuyorduk. Ben takımı yine de tebrik ediyorum sonuna kadar savaştıkları için. Bunların sonucunda 1 gol attık ve 1 puan aldık. Toparlayacağız, çok iyi bir sezon başı geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Beşiktaş’ta oynamanın ne anlama geldiğini bilen futbolcularla oynayacağız”

Takımın durumuna değinen Ismael, “Erken gelmemiz bu noktada biraz önemliydi kadroyu ve ligi tanımak anlamında. Sert bir başlangıç yaptık Trabzon deplasmanında. Buraları iyi geçtik. Geçen hafta sezon özeti gibiydi, sakatlıklar ve fiziksel problemler olsun. Maça iyi başlayıp iyi bitirmek için bu hususlara sahip olmamız gerekiyor. 8 maçta 3, 4 kırmızı kart var. Biz zaman zaman 9 kişi kaldık, disiplin konusu ana odağımız olacak. Gün ve gün mantalite üzerine çalıştık. Herkes birbiri için mücadele ediyor. Kalite farkı üreteceğimiz nokta ve bunu da daha da iyileştirmeye çalışacağız. Beşiktaş’ta oynamanın ne anlama gelen oyuncularla oynayacağız” ifadelerini kullandı.

“Yönetimle sözleşmeler konusunda görüştük”

Takımda sözleşmesi biten oyuncular ile ilgili görüşlerini belirten Valerien Ismael, “Yeni sezon içinde çok çalışıyoruz. Devam edecek oyuncular üzerinde çalışıyoruz. Dün başkan ve Ceyhun Bey’le toplantı gerçekleştirdik, kararlarımızı bildirdik. Yönetim bizim kararlarımızı biliyor. Onlarında vereceği kararlar olacaktır. Biraz beklememiz gerekebilir görüşmelerden dolayı. Kulüp en doğru hamleyi yapacaktır. Atiba da aynı durumda, o da aynı süreci yaşıyor, o konuyla ilgilide karar alınacaktır. Mevkiler özelinde ihtiyaçlarımız netleştiği zaman, kalanlar belli olduğunda daha net görüntü çıkacak. Bu sezon çok geniş kadromuz yok. Sezonu bu kadroyla bitirdik ama ihtiyaç anlamında rakam veremem. Özellikle kilit mevkilerdeki ihtiyaçlarımızı belirleyip kalanlarda olursa bundan sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Öncelikle en kilit mevkideki oyuncuları tespit etmemiz gerek. Sörloth konusunda yorum yapamam, isim vermek istemiyorum. Çalışmalarımız var transferlerle alakalı. Pozisyona uyan, mantaliteye uyan oyunculardan bahsettim. Öncelikle bize yardımcı olması için Kenan’ı beke koyduk. İyi de oynadı. Sağ tarafa bir transfer bizim önceliğimiz değil. Kenan ve Rosier ile orayı götürebiliriz” diye konuştu.