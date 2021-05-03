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Valentin Rosier, Beşiktaş'ta kalmak istiyor
Bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan ve kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Valentin Rosier, kariyer rekoru kırdı. Fransız sağ bek, yeni sezonda da Beşiktaş'ta kalmak istiyor.
Spor 03.05.2021, 19:07
Hatayspor mücadelesinde etkili futbolunu 2 asistle süslendiren Valentin Rosier, kariyer rekoru kırdı.
KALMAK İSTİYOR
2018-19 sezonunda Dijon formasıyla 19 maçta 4 asist yapan Fransız sağ bek, Beşiktaş'ta 30 maç sonunda 6 gol pasına ulaşarak bu alanda bir ilki başardı.
Bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan Rosier, yeni sezonda da Beşiktaş'ta kalmak istiyor.
(Ensonhaber)