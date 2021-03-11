Valentin Rosier: ''Beşiktaş'ta çok mutluyum.''

Sezon boyu siyah-beyazlı formayla oynadığı oyundan taraftarları memnun eden Fransız sağ bek, yapılan idmanlarda öne çıkan isim oldu.

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Rosier, gelecek sezon da Beşiktaş'ta kalmak istediğini belirtti.

''BEŞİKTAŞ'TA ÇOK MUTLUYUM.''

Kalmak istediğini yönetime de bildiren başarılı oyuncu, "Beşiktaş'ta çok mutluyum ve burada kalarak şampiyonluklar yaşamak istiyorum." dedi.