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Valentin Rosier, Antalyaspor maç kadrosundan çıkarıldı!
Süper Lig’in 5. haftasında bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile oynayacak olan Beşiktaş’ta Valentin Rosier, üs solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Spor 18.09.2021, 13:40
Süper Lig’in 5. haftasında bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile oynayacak olan Beşiktaş’ta Valentin Rosier, üs solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Siyah-beyazlı ekipten Rosier’in durumuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Fraport TAV Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır" denildi.