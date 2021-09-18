Valentin Rosier, Antalyaspor maç kadrosundan çıkarıldı!

Süper Lig’in 5. haftasında bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile oynayacak olan Beşiktaş’ta Valentin Rosier, üs solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı ekipten Rosier’in durumuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Fraport TAV Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır" denildi.