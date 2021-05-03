banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bill Gates ve Melinda Gates boşanıyor
Bill Gates ve Melinda Gates boşanıyor
Salih Uçan hastaneye kaldırıldı
Salih Uçan hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe'de büyük kriz! Tüm fotoğrafları sildi
Fenerbahçe'de büyük kriz! Tüm fotoğrafları sildi
Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşılık verdi! 14 dakikada 3 gol...
Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşılık verdi! 14 dakikada 3 gol...

Valencia gol sayısını 10’a yükseltti

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Süper Lig’de gol sayısını 10’a çıkardı.

Spor 03.05.2021, 22:28
Valencia gol sayısını 10’a yükseltti

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Süper Lig’de gol sayısını 10’a çıkardı.

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, ligde gol sayısını 10’a yükseltti. BB Erzurumspor müsabakasının 12. dakikasında İrfan Can’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia meşin yuvarlağı ağlara gönderdi, 14. dakikada ise Pelkas’ın golünde asisti yapan isim oldu. BB Erzurumspor karşısında attığı golle ligde gol sayısını 10’a çıkartan 31 yaşındaki futbolcu, 31 maçta toplam 10 gol, 3 asistlik performans gösterdi.
Yorumlar (0)
20°
açık