Valencia, Fenerbahçe formasıyla dalya diyecek

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, yarın oynanacak Kayserispor maçında görev yapması halinde sarı-lacivertli forma ile 100. maçına çıkacak.

Fenerbahçe’nin önemli isimleri arasında yer alan Enner Valencia, sarı-lacivertli formayla 99 maçı geride bıraktı. Teknik Direktör Jorge Jesus’un da forvette ilk tercihi olan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon istikrarlı performansıyla dikkat çekti. 2020-2021 sezonu başında Fenerbahçe’ye gelen Valencia, tüm kulvarlarda 99 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu bu süreçte 51 gol atarken, 14 asist yaptı. Enner Valencia, böylelikle Fenerbahçe tarihinde en fazla gol atan 10. isim konumuna geldi. Öte yandan Ekvadorlu oyuncu, Süper Lig’de kalan 12 maçta 8 gol daha kaydederse Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en fazla gol atan ismi olacak. Son 3 lig maçında 7 gol atarak takımının aldığı galibiyetlerin mimarı olan başarılı forvet, deplasmanda oynanacak mücadelede de sarı-lacivertlilerin en önemli kozu olacak.

En başarılı sezonunu yaşıyor

Süper Lig’deki ilk sınavını 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçında veren Valencia, takımdaki 3. sezonunda en başarılı dönemini yaşıyor. Bu sezon 19 lig maçında 22 gole imza atan Valencia, 12 yıl sonra Fenerbahçe’de 20 gol barajını geçen ilk futbolcu oldu. İlk sezonda 35 maçta 13 gol atan Valencia, ikinci sezonunda ise 33 kez terlettiği çubuklu formayla 7’si lig, toplam 13 gol kaydetti. Süper Lig’de bu sezon bir maçta hat-trick, bir maçta da 4 gole imza atan Valencia 22 golle gol krallığında zirvede yer alırken, UEFA Avrupa Ligi’nde 2, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 gol attı.