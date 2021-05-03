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Valencia'da bir dönem kapandı

Valencia, teknik direktör Javi Gracia'nın görevine son verildiğini açıkladı.

Spor 03.05.2021, 18:38
Valencia'da bir dönem kapandı

Barcelona karşısındaki 3-2'lik yenilgi sonrası La Liga'nın bitimine 4 hafta kala küme düşme hattının 6 puan üstünde yer alan Valencia'da, 51 yaşındaki İspanyol teknik adamla yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gracia'dan boşalan teknik direktörlüğe, geçici olarak "Voro" lakaplı Salvador Gonzalez getirildi.

Valencia ile 2020'nin temmuz ayında 2 yıllık sözleşme imzalayan Gracia, daha önce Cadiz, Almeria, Osasuna, Malaga, Rubin Kazan ve Watford kulüplerini çalıştırmıştı.

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