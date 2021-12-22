Valencia 6 maç sonra 11’de

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, 6 maç sonra Fatih Karagümrük karşısında 11’de yerini aldı.

Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, 6 maçın ardından Fatih Karagümrük maçında 11’de yer aldı. Ligin 11. haftasındaki Konyaspor maçında 11’de yer alan Valencia, sonraki 5 mücadelelerde sakatlığı sebebiyle görev alamadı. Ekvadorlu futbolcu, Beşiktaş derbisinde ise oyuna sonradan girerek 1 dakika süre almıştı. Ekvadorlu futbolcu, Karagümrük mücadelesiyle 11’deki yerine kavuşmuş oldu.