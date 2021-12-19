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Valencia 5 maç sonra kadroda!
Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Enner Valencia, yaşadığı sakatlığın ardından 5 maç sonra Beşiktaş mücadelesinde kadroda yer aldı.
Spor 19.12.2021, 19:10
Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Enner Valencia, yaşadığı sakatlığın ardından 5 maç sonra Beşiktaş mücadelesinde kadroda yer aldı.
Fenerbahçe’de Enner Valencia, 5 maçın ardından kadrodaki yerini Beşiktaş mücadelesi karşısında aldı. Ligde 30 Ekim tarihinde Konyaspor ile oynanan müsabakada sakatlık yaşayan Valencia, daha sonra sarı-lacivertlilerin 5 karşılaşmasında forma giyememişti. Ekvadorlu futbolcu, Beşiktaş maçına yedek kulübesinde başladı.