Valencia 3 maç sonra sahada

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, 3 maç sonra sarı-lacivertli formayla Kasımpaşa maçında sahada yer aldı.

Süper Lig’in 16. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, 3 maç aranın ardından sahada yer aldı. Son olarak Süper Lig’de 11. Haftada Denizlispor müsabakasında yer alan Valencia, yaşadığı sakatlıklardan dolayı ligde Yeni Malatyaspor, Gaziantep ve Medipol Başakşehir maçlarında yer alamamıştı. 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de forma giydiği 9 müsabakada 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.