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Valbuena tribünlere çağrıldı

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tribünlere çağrıldı.

Spor 30.09.2021, 19:27
Valbuena tribünlere çağrıldı

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tribünlere çağrıldı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe’nin evinde Olympiakos ile karşılaştığı müsabakada sarı-lacivertli taraftarlar eski futbolcuları Mathieu Valbuena’yı unutmadı. Olympiakos’ta forma giyen Fransız futbolcuyu taraftarlar tezahüratlarla yanlarına çağırırken, Valbuena ise bu sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verdi.

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