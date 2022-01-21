VakıfBank’tan, Şampiyonlar Ligi’nde de aynı tarife: 3-0

Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde ağırladığı LP Salo’yu 3-0 mağlup etti. B Grubu’nda yer alan sarı-siyahlılar böylece namağlup liderliğini sürdürdü. VakıfBank bu sonuçla beraber yeni yıldaki dördüncü maçını da kazandı. Sarı-siyahlılar bu karşılaşmalarının hiçbirinde rakiplerine set vermedi.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadeleye hızlı bir giriş yapan VakıfBank ilk sette rakibine yalnızca 9 sayı verdi. Sarı-siyahlılar, daha çekişmeli geçen ikinci sette de üstün taraftı ve 25-21’lik skorla durumu 2-0’a getirdi. Son seti ise 25-20 ile hanesine yazdıran VakıfBank karşılaşmayı 3-0 kazandı.

VakıfBank’ta Chiaka Ogbogu 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken Meryem Boz 14, Gabi ise 13 sayıyla çift hanelere ulaşan diğer oyuncular oldu. Karşılaşmasının En Değerli Oyuncusu ödülüne ise sarı-siyahlıların pasörü Buket Gülübay layık görüldü.

Giovanni Guidetti: “Sahaya yüzde yüzümüzü vermek için çıktık”

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Bugün güzel bir maç oldu. Bizi izlemeye ve desteklemeye gelen seyircilerimize sahada en iyi voleybolu izletmemiz gerekiyor. Biz de hem seyircimize hem de rakibimize duyduğumuz saygıdan dolayı her zaman sahaya yüzde yüzümüzü vermek için çıkıyoruz. Bugün de bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyum. Salonda harika bir atmosfer vardı. Bizi desteklemeye gelen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Buket Gülübay: “Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk hedefimiz grubumuzu lider tamamlamak ve bu yolda ilerliyoruz”

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen Buket Gülübay ise, “Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk hedefimiz grubumuzu lider tamamlamak ve bu yolda ilerliyoruz. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugün çok güzel bir atmosfer vardı. Biz de iyi bir performans ortaya koyduk. Şimdi ligdeki maçımıza odaklanacağız” şeklinde konuştu.

Selin Adalı: “Benim için harika bir tecrübe oldu”

Bu karşılaşmada VakıfBank altyapısından yetişen 2003 doğumlu Selin Adalı kariyerinde ilk kez bir CEV Şampiyonlar Ligi mücadelesinde süre aldı. Maçın ardından konuşan genç libero “Geçtiğimiz sezon A takımla ligde süre bulmuştum. Bu sezon hocamız bana Şampiyonlar Ligi’nde fırsat verdi. Benim için harika bir tecrübe oldu. Tüm takımımız da bana çok destek oldu. Koçumuza ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

VakıfBank sıradaki maçında, Misli.com Sultanlar Ligi’nde 23 Ocak Pazar 17.00’de Fenerbahçe Opet’e konuk olacak.

VAKIFBANK – LP SALO: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Evgeny Makshanov, Eldar Zulfugarov

VAKIFBANK: Buket Gülübay 2, Chiaka Ogbogu 20, Melis Gürkaynak 5, Gabi 13, Meryem Boz 14, Michelle Bartsch-Hackley 8, Aylin Acar (L) 1

LP SALO: Jessica Kosonen 10, Jenni Jantunen 1, Georgia Christina Andrikoupoulou 12, Maria Nyman 2, Elena Becheva 1, Linnea Kuusela 5

SETLER: 25-9, 25-21, 25-20

SET SÜRELERİ: 63 dakika (16’,23’,24’)