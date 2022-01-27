VakıfBank’ın dünya şampiyonluğu belgesel oldu

Tarihinde 4. kez FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğunu yaşayan VakıfBank Spor Kulübü’nün şampiyonluk yolculuğunun videosu yayınlandı. ’BEYOND THE GOAL’ isimli çalışmada çok özel görüntüler ve şampiyonluğun kahramanlarının röportajları bulunuyor.

Kazandığı 4 Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla ’Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı’ unvanının sahibi olan VakıfBank Spor Kulübü, dijital dünyada da fark oluşturmaya devam ediyor. Daha önce birçok ödüllü çalışmaya imza atan VakıfBank Spor Kulübü bu kez de Ankara’nın ev sahipliğinde düzenlenen ve VakıfBank’ın zaferi ile sonuçlanan 2021 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda sarı-siyahlıların şampiyonluk yolculuğunun belgeselini hazırladı.

VakıfBank voleybol takımının Ankara’daki zafer yolculuğunu günbegün takip edilebileceği ’BEYOND THE GOAL’ isimli bu belgeselde, kamera şampiyonluğun kahramanlarına dönüyor. Belgeselde daha önce sosyal medyaya ya da televizyonlara yansımamış çok özel görüntüler ve dünya şampiyonluğunun kahramanları ile şampiyonluk yolculuğu sırasında yapılmış özel röportajlar yer alıyor.