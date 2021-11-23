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VakıfBank’ın Avrupa mesaisi başlıyor

VakıfBank, 4 kez şampiyonluk yaşadığı CEV Şampiyonlar Ligi’ne 24 Kasım Çarşamba 19.00’da İtalya temsilcisi Vero Volley Monza’yı VakıfBank Spor Sarayı’nda ağırlayacağı karşılaşma ile başlayacak. Sarı-siyahlılar son 11 yılda 9 kez kürsüde yer aldığı CEV Şampiyonlar Ligi’nde üç kez gümüş madalyaya, iki kez de bronz madalyaya uzandı.

Spor 23.11.2021, 12:50
VakıfBank’ın Avrupa mesaisi başlıyor

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonu Vero Volley Monza karşılaşması ile açıyor. B Grubu’nda mücadele edecek olan sarı-siyahlılar, 24 Kasım Çarşamba TSİ 19.00’da VakıfBank Spor Sarayı’nda İtalyan ekibiyle karşılaşacağı mücadelenin ardından; 9 Aralık Perşembe, TSİ 20.00’de Finlandiya temsilcisi LP Salo’ya konuk olacak. VakıfBank, gruptaki diğer rakibi ASPTT Mullhouse ile ise 22 Aralık Çarşamba karşılaşacak. Fransa’daki mücadele TSİ 21.00’de başlayacak.

VakıfBank ile Vero Volley Monza, CEV Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez karşılaşıyor

VakıfBank ile Vero Volley Monza’yı karşı karşıya getirecek mücadele iki ekibin CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk düellosu anlamını taşıyacak. VakıfBank, son 10 yılda İtalyan takımlarıyla 15 kez karşılaştı ve bu mücadelelerin 10’unu kazandı. Sarı-siyahlılar CEV Şampiyonlar Ligi’nde son 10 yılda sadece, pandemi nedeniyle iptal edilen 2019-2020 sezonuna mağlubiyetle başladı. Bu mağlubiyet VakıfBank’ın son 39 CEV Şampiyonlar Ligi grup maçında aldığı tek mağlubiyetti.

Giovanni Guidetti: “Uzun bir aradan sonra taraftarımızın önünde Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağımız için çok heyecanlıyız”

Vero Volley Monza mücadelesi öncesinde açıklama yapan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Ligde aldığımız kötü bir sonucun ardından, geride bıraktığımız hafta önemli bir galibiyet alarak bu maça geldik. Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçımız olması bakımından bu maç bizim için çok önemli. Monza çok iyi bir takım ve iyi voleybol oynuyorlar. Bu yüzden büyük bir dikkatle hazırlanıyoruz ve uzun bir aradan sonra taraftarımızın önünde Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağımız için çok heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

Isabelle Haak: “Kaliteli ve zorlu bir maç bekliyorum”

Geçtiğimiz sezon CEV Şampiyonlar Ligi’nde en çok sayı kaydeden oyuncu olan VakıfBank’ın İsveçli yıldızı Isabelle Haak ise Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezona başlıyor olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, “Sonunda Şampiyonlar Ligi başlayacağı için çok heyecanlıyım. Monza çok güçlü bir ekip ve ilk andan itibaren tamamen odaklanmalıyız. Kaliteli ve zorlu bir maç bekliyorum” şeklinde konuştu.

CEV Şampiyonlar Ligi’nde rekorların takımı VakıfBank

VakıfBank bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi’nde 20. kez mücadele edecek ve RC Cannes’ın 19 sezonluk rekorunu geçerek bu anlamda yeni bir rekorun altına imza atmış olacak. Sarı-siyahlılar 4 kez şampiyonluğa ulaştığı CEV Şampiyonlar Ligi’nde, Volley Bergamo ile birlikte en çok zafer yaşayan takım. Toplamda 9 kez kürsüde yer alan VakıfBank, bu anlamda da bir rekorun sahibi konumunda. Bugüne kadar CEV Şampiyonlar Ligi’nde 191 maça çıkan ve 140 galibiyet alan VakıfBank, bu iki alanda da turnuva tarihinde en yüksek sayılara ulaşan ekip durumunda.

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