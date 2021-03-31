VakıfBank, yarı final serisinde 1-0 öne geçti

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Türk Hava Yolları’nı deplasmanda 25-18, 25-22 ve 25-13’lük setlerle 3-0 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci karşılaşması 5 Nisan Pazartesi günü VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: İlhami Şenyurt, Aylin Turnaoğlu

THY: Ebrar 15, Şeyma 4, Büşra 1, Madison 5, Carlini 4, Berin (L), Aslı 5, Ada, Santana 1, Nursevil, Özge Nur 3

VakıfBank: Meliha 5, Maja 2, Zehra 8, Michelle 7, Haak 19, Ayça (L), Kübra 10

Setler: 18-25, 22-25, 13-25

Süre: 76 dakika (23, 31, 22)