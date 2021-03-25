VakıfBank, toplamda 9’uncu kez Devler Ligi’nde finalde

CEV Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı 4 şampiyonlukla Türkiye’nin Devler Ligi’nde en çok kupa kazanan takımı olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçta 3-2 mağlup olduğu İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio ile rövanş maçında deplasmanda karşılaştı.

Rakibini 25-13, 25-15 ve 25-15’lik setlerle 3-0 mağlup eden sarı siyahlı ekip, toplamda 9’uncu kez finale yükseldi. E-work Arena’daki karşılaşmanın ilk setinde iyi servis atan ve rakibine karşı blok ile hücum üstünlüğü kuran VakıfBank, maça 12-2’lik seriyle başladı. Setin devamında da üstünlüğü rakibine kaptırmayan sarı siyahlılar, ilk seti 25-13 kazandı. İkinci sette de iyi oyununu sürdüren VakıfBank, sete 12-6’lık skorla önde başlarken, seti de 25-15 kazanmasını bildi. 3’üncü sete 12-7’lik seriyle başlayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, setin devamında rakibine oyun ile skor üstünlüğünü bırakmadı ve 25-15’lik skorla durumu 3-0’a getirerek final biletini aldı.

Maçın en değerli oyuncusu Isabelle Haak

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu 26 sayı üreterek takımının finale yükselmesinde büyük pay sahibi olan VakıfBank’ın İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak seçildi.

Avrupa’nın bir numaralı kupasında toplamda 9’uncu kez finale yükselme başarısı gösteren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde 1 Mayıs’ta İtalya’nın Verona kentinde İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile karşı karşıya gelecek.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO - VAKIFBANK: 0-3

SALON: e-work Arena

HAKEMLER: Christian Peter Wolf (İsviçre), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz)

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Poulter, Olivotto 1, Gennari 2, Gray 5, Stevanovic 3, Mingardi 16, Leonardi (L), Herrera 1, Escamilla 3

VAKIFBANK: Maja 1, Zehra 5, Haak 26, Michelle, Gabi 10, Milena 4, Ayça (L)

SETLER: 13-25, 15-25, 15-25

SÜRE: 71 dakika (21, 27, 23)