3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonunun ilk resmi maçında Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 yenerek Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı 4. kez müzesine götürdü.

Burhan Felek Spor Salonu’ndaki mücadeleye hızlı başlayan VakıfBank ilk seti 25-21 kazandı. 2. sette de hız kesmeyen sarı-siyahlılar 25-19 ile 2-0 öne geçti. 3. seti de 25-19 hanesine yazdırmayı başaran VakıfBank, Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nın sahibi oldu.

VakıfBank’ın pasörü Cansu Özbay performansıyla “En Değerli Oyuncu” seçilirken 21 sayı kaydeden Isabelle Haak ise karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

İlk hedefimizi gerçekleştirdik

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih “VakıfBank Spor Kulübümüz, 35. sezonuna zaferle merhaba dedi. Bu sezona 5 kupa parolası ile başlamıştık. Ne mutlu ki, başarılı bir performans sonucunda, takımımız ilk hedefimizi gerçekleştirdi. Spor Toto Şampiyonlar Kupası bu sezon kazanacağımız birçok zaferin ilki olduğuna yürekten inanıyorum. Bu yolda takımımızın her bir ferdine sonuna kadar güveniyoruz. Sporcularımıza ve bu önemli zafer için teknik ekibimize teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Sezonu Spor Toto Şampiyonlar Kupası zaferi ile açan VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi ilk haftasında ise 9 Ekim Cumartesi günü Yeşilyurt’u VakıfBank Spor Sarayı’nda ağırlayacak.