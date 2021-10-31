VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi

Son Misli.com Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley şampiyonu VakıfBank, ligde altıncı maçında Nilüfer Belediyespor’u 3-0 yendi.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk setini 25-17 kazanan VakıfBank, ikinci sette de hız kesmedi ve 25-13’lük set skoru ile 2-0 öne geçti. Sarı-siyahlılar son sette de rakibine şans vermedi ve seti 25-18 alarak karşılaşmayı 3-0 kazandı.

VakıfBank’ta Gabi 13 sayıyla günün en skoreri olurken; Chiaka Ogbogu 12, Michelle Bartsch-Hackley 11, Meryem Boz ise 10 sayı kaydetti.

VakıfBank sezonun yedinci haftasında 6 Kasım Cumartesi, 14.00’te Mert Grup Sigorta’ya konuk olacak.

NİLÜFER BELEDİYESPOR – VAKIFBANK: 0-3

SALON: Cengiz Göllü Voleybol Salonu

HAKEMLER: Ahmet Oğuzhan Ünal, Melike Erol Özkan

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Asu Tecimer 2, Ecenur Aksoy 4, Çağla Akın 7, Oleksandar Btysenko 9, Humay Topaloğlu 10, Buse Sonsırma Kayacan 11 (L), Dominika Sobolska 15, Deniz Emrelli 16, Hilal Kocakara 18, Emily Susan Maglio 19

VAKIFBANK: Buket Gülübay 1, Cansu Özbay 3, Kübra Çalışkan 6, Chiaka Ogbogu 7, Gabi 10, Isabelle Haak 11, Meryem Boz 13, Michelle Bartsch-Hackley 14, Derya Cebecioğlu 17

SETLER: 17-25, 13-25, 18-25

SÜRE: 76 dk (26, 22, 28)