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Vakıfbank maçı covid nedeniyle ertelendi
29 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 13.00’te Adana Adnan Menderes Spor Salonu’nda oynanacak olan Çukurova Belediyesi Spor Kulübü-Vakıfbank Kadınlar 1. Ligi müsabakası, Vakıfbank takımındaki covid-19 pozitif vakalar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Spor 27.01.2022, 22:47
29 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 13.00’te Adana Adnan Menderes Spor Salonu’nda oynanacak olan Çukurova Belediyesi Spor Kulübü-Vakıfbank Kadınlar 1. Ligi müsabakası, Vakıfbank takımındaki covid-19 pozitif vakalar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.