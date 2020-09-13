VakıfBank lige galibiyetle başladı

Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında 15 Eylül Salı günü Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Karayolları'nı deplasmanda 16-25, 18-25 ve 19-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-8 önde girdiği ilk seti 25-16 aldı.

İlk sette olduğu gibi ikinci sette de baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-siyahlılar, teknik molasını 12-10 önde geçtiği bu seti de 25-18 alarak mücadelede 2-0 öne geçti. Üçüncü sette rakibinin maça tutunmasına izin vermeyen VakıfBank, seti 25-19, karşılaşmayı da 3-0 alarak lige galibiyetle başladı. Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında 15 Eylül Salı günü Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni VakıfBank Spor Sarayı'nda ağırlayacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

KARAYOLLARI-VAKIFBANK: 0-3

SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Erhan Alparslan, Meryem Tekol Pelenk

KARAYOLLARI: Abbott 12, Ayçin 3, Tutku 10, Tuğçe 4, Gerasymova 2, Havili 2, Gülçin (L), Selis, Ezgi 2, Hanife

VAKIFBANK: Maja, Gabi 14, Melis 6, Gözde 10, Tuğba 7, Milena 8, Ayça (L), Meliha 4, Haak 8, Cansu

SETLER: 16-25, 18-25, 19-25

SÜRE: 72 dakika (24', 24', 24')