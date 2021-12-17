VakıfBank, lider olarak yarı finalde

3 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu ile bu kupayı en çok kazanan takım olma unvanının sahibi VakıfBank, 2021 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda ikinci maçını da kazanarak B Grubu’nu lider tamamladı.

Ankara Spor Salonu’nun ev sahipliğindeki mücadelede sarı-siyahlılar, Minas Tenis Clube ile karşılaştığı mücadelenin setlerini 18-25, 17-25 ve 17-25 önde tamamlarken Isabelle Haak 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Zehra Güneş’in 14, Gabi’nin ise 12 sayı kaydettiği mücadelede; Chiaka Ogbogu 9, Michelle Bartsch-Hackley 6 sayı ile galibiyete katkıda bulundu.

Giovanni Guidetti: “Rakibimize bizimle mücadele etme şansı vermedik”

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Bugün çok iyi bir performans ortaya koyduk. Rakibimize bizimle mücadele etme şansı vermedik. Yarın tabii ki çok başka bir maç olacak. Fenerbahçe Opet çok iyi durumda. Biz kendimize ve oyunumuza tamamen güveniyoruz. Yarın Ankara seyircisini muhteşem bir maç bekliyor” şeklinde konuştu.

Gabi: “Brezilya takımlarına karşı oynamak her zaman çok zordur”

VakıfBank’ın Brezilyalı oyuncusu Gabi ise, “Takımımla gurur duyuyorum. Brezilya takımlarına karşı oynamak her zaman çok zordur. Şimdi Fenerbahçe Opet ile karşılaşacağız. Bizim için çok zorlu bir karşılaşma olacak. İlk andan itibaren elimizden gelenin en iyisini yaparak finale yükselmek için uğraşacağız” dedi.

Zehra Güneş: “Sahada harika bir takım ruhu vardı”

Zehra Güneş ise VakıfBank’ın takım ruhuna vurgu yaparken, “Her geçen gün performansımızı artırmamız gereken bir turnuvada oynuyoruz ve şu ana kadar ortaya koyduğumuz oyundan dolayı çok mutluyum. Sahada harika bir takım ruhu vardı. Hepimiz en iyi şekilde savaştık. Fenerbahçe Opet ile finalde karşılaşmak isterdik ancak en azından bir Türk takımı finalde olacak. O takımın biz olması için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Ayça Aykaç: “Bugün her şey istediğimiz gibi gitti”

VakıfBank liberosu Ayça Aykaç da maçın ardından şu ifadeleri kullandı: “İlk gün çok güzel bir ivme yakalamıştık ve bunun üzerine koyarak devam edebildiğimiz için çok mutluyuz. Bugün her şey istediğimiz gibi gitti. Şimdi önümüzde çok daha zor bir maç var. Onu da kazanıp finale çıkmak istiyoruz”

VakıfBank yarı finalde yarın (18 Aralık Cumartesi), 18.30’da A Grubu’nu ikinci bitiren Fenerbahçe Opet ile finale yükselme mücadelesi verecek. 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda şampiyon 19 Aralık Pazar 18.30’da başlayacak karşılaşma ile belli olacak.

MINAS TENIS CLUBE - VAKIFBANK: 0 - 3

SALON: Ankara Spor Salonu

HAKEMLER: Burkiewicz Pawel, Oleynik Vladimir

MINAS TENIS CLUBE: Carol Gattaz 6, Priscila Daroit 6, Thaísa Menezes 5, Kisy Nascimento 5, Neriman Özsoy 11, Danielle Cuttino 7

VAKIFBANK: Chiaka Ogbogu 9, Gabi 12, Isabelle Haak 18, Michelle Bartsch-Hackley 6, Zehra Güneş 14

SETLER: 18-25, 17-25, 18-25

SET SÜRELERİ: 65 dakika (21’, 23’, 21’)