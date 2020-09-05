VakıfBank kupada 2'de 2 yaptı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu'ndaki ikinci maçında PTT'yi 11-25, 16-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ikide iki yaptı. Sarı-siyahlılar, gruptaki son maçında yarın saat 14:00'te Nilüfer Belediyespor'la TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu'ndaki ikinci maçında PTT'yi 11-25, 16-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, ilk setin teknik molasına 12-7 önde girdi. Mola dönüşü rakibine sadece dört sayı imkanı tanıyan VakıfBank, seti 25-11 alarak mücadelede 1-0 öne geçti.

İlk sette olduğu gibi ikinci seti de baştan sona üstün götüren sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-7 önde girdiği seti 25-16 aldı. Rakibinin üçüncü sette maça dönmesine izin vermeyen VakıfBank, bu seti de 25-17 alarak mücadeleyi 3-0 kazandı ve grupta ikide iki yaptı. Sarı-siyahlılar, gruptaki son maçında yarın saat 14:00'te Nilüfer Belediyespor'la TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

PTT-VAKIFBANK: 0-3

SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Aysim Erginay, Erkan Sarı

PTT: Cansu, Mislina 3, Bahar 2, Dimitrova 12, Ceyda 4, Vuchkova 7, Simay (L), Suna, Semra, Merve

VAKIFBANK: Kübra 8, Cansu 2, Gabi 8, Zehra 10, Haak 21, Hackley 13, Ayça (L)

SETLER: 11-25, 16-25, 17-25

SÜRE: 63 dakika (19', 22', 22')