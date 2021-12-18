VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde

VakıfBank, 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Fenerbahçe Opet’i 3-0 mağlup ederek finalde Imoco Conegliano’nun rakibi oldu. VakıfBank’ta Isabelle Haak 17 sayıyla takımının en skoreri olurken; Gabi 14, Zehra Güneş 11 ve Michelle Bartsch-Hackley ise 7 sayı kaydetti. 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda şampiyon yarın (19 Aralık Pazar), 18.30’da başlayacak karşılaşma ile belli olacak.

3 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu ile bu kupayı en çok kazanan takım olma unvanının sahibi VakıfBank, 2021 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nı yarı finalinde Fenerbahçe Opet’i mağlup etti.

Ankara Spor Salonu’nun ev sahipliğindeki mücadelede sarı-siyahlılar, 25-19, 29-27 ve 25-23’lük setlerle rakibini 3-0 yenerek finalde Imoco Conegliano’nun rakibi oldu. VakıfBank’ta Isabelle Haak 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Gabi’nin 14, Zehra Güneş’in 11 sayı ile çift hanelere ulaştığı mücadelede Michelle Bartsch-Hackley 7, Cansu Özbay ve Chiaka Ogbogu 5’er sayı kaydetti.

Giovanni Guidetti: “Oyuncularımla gurur duyuyorum”

Maçın ardından takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getiren Giovanni Guidetti: “Harika bir takıma karşı çok zorlu bir maç oynadık. Her set son derece yakın geçti. Oyuncularımın bu önemli maçlarda gösterdikleri performanslardan dolayı gurur duyuyorum. Bugün maç içinde kötü anlar yaşadığımızda dahi takım olarak harika reaksiyonlar verdik. Bunu yarın da yapmamız lazım. Harika bir seyirci önünde muhteşem bir final bizleri bekliyor” şeklinde konuştu.

Isabella Haak: “Beklediğimiz gibi zorlu bir maç oldu”

VakıfBank’ın İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak ise karşılaşmanın ardından, “Çok zorlu bir maç bekliyorduk ve tam olarak da öyle oldu. Ancak bu zorlu maçla iyi başa çıktık. Yarın için bizim adımıza çok iyi bir hazırlık oldu. Umarım yarın da bugünküne benzer bir performans ortaya koyacağız” dedi.

Michelle Bartsch-Hackley: “Yarın harika bir maç bizi bekliyor”

Michelle Bartsch-Hackley ise maçın ardından şu açıklamaları yaptı: “Üst üste 4 gün maça çıkıyor olmak çok zorlayıcı bir şey ancak biz çok heyecanlıyız ve finali bekliyoruz. Bugün setlere iyi başlamasak da hep geri dönmeyi başardık. Yarın da harika bir maç bizi bekliyor. Neler olacak göreceğiz”

2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda şampiyonu belirleyecek VakıfBank – Imoco Conegliano mücadelesi yarın (19 Aralık Pazar), 18.30’da başlayacak.

VAKIFBANK – FENERBAHÇE OPET: 3-0

SALON: Ankara Spor Salonu

HAKEMLER: Puecher Andrea, Burkiewicz Pawel

VAKIFBANK: Cansu Özbay 5, Chiaka Ogbogu 5, Gabi 14, Isabelle Haak 17, Michelle Bartsch-Hackley 7, Zehra Güneş 11

FENERBAHÇE OPET: Anna Lazareva 20, Meliha İsmailoğlu 3, Arina Fedorovtseva 22, Eda Erdem Dündar 6, Mina Popovic 1, Buse Ünal 2

SETLER: 25-19, 29-27, 25-23

SET SÜRELERİ: 77 dakika (21’, 31’, 25’)