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VakıfBank derbiyi kazandı, liderliği garantiledi
VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde ertelenen 26. hafta maçında Fenerbahçe OPET’i deplasmanda 19-25, 22-25 ve 17-25’lik setlerle 3-0 mağlup ederek, iki hafta kala normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi.
Spor 17.02.2021, 18:37
VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde ertelenen 26. hafta maçında Fenerbahçe OPET’i deplasmanda 19-25, 22-25 ve 17-25’lik setlerle 3-0 mağlup ederek, iki hafta kala normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi.
Ligde 27 galibiyet alan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi’nin 29’uncu haftasında PTT Spor’u 20 Şubat Cumartesi günü VakıfBank Spor Sarayı’nda konuk edecek.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Gül
Fenerbahçe: Mihajlovic, Dicle, Vargas, Busa, Eda, Naz, Melis (L), Cansu, Beliz, Bahar, İpar
VakıfBank: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Meliha, Milena, Gizem (L), Tuğba, Gözde, Eda
Setler: 19-25, 22-25, 17-25Süre: 72 dakika (24’, 26’, 22’)