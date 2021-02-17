VakıfBank derbiyi kazandı, liderliği garantiledi

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde ertelenen 26. hafta maçında Fenerbahçe OPET’i deplasmanda 19-25, 22-25 ve 17-25’lik setlerle 3-0 mağlup ederek, iki hafta kala normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi.

Ligde 27 galibiyet alan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi’nin 29’uncu haftasında PTT Spor’u 20 Şubat Cumartesi günü VakıfBank Spor Sarayı’nda konuk edecek.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Gül

Fenerbahçe: Mihajlovic, Dicle, Vargas, Busa, Eda, Naz, Melis (L), Cansu, Beliz, Bahar, İpar

VakıfBank: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Meliha, Milena, Gizem (L), Tuğba, Gözde, Eda

Setler: 19-25, 22-25, 17-25

Süre: 72 dakika (24’, 26’, 22’)