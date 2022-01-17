VakıfBank derbide set vermedi

Son dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu VakıfBank, yeni yıldaki üçüncü maçını da set vermeden kazandı. Misli.com Sultanlar Ligi 15. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit’i ağırlayan sarı-siyahlılar karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak bu sezonki 13. zaferini elde etti. VakıfBank, sezonun ilk yarısındaki karşılaşma ve Spor Toto Şampiyonlar Kupası mücadelelerinin ardından bu sezon Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaştığı üçüncü maçı da kazandı.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadeleye hızlı bir giriş yapan VakıfBank ilk seti 25-16 hanesine yazdırdı. Sarı-siyahlılar çekişmeli geçen ikinci seti ise 25-22 alarak durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü seti de aynı skorla kazanan VakıfBank, karşılaşmayı 3-0’lık skorla hanesine yazdırdı.

VakıfBank’ta Isabelle Haak 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi 12, Zehra Güneş 11 sayıyla çift hanelere ulaşan diğer isimler oldu. Michelle Bartsch-Hackley 8, Kübra Akman 6 sayıyla karşılaşmayı tamamlarken Buket Gülübay da 1 sayı kaydetti.

Giovanni Guidetti: “Takım olmak ne demek gösterdik ve farkı yaratan da buydu”

Karşılaşmanın ardından zaferi değerlendiren VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Takımımı tebrik ediyorum. Harika bir mücadele ortaya koydular. Sürekli birbirlerine yardım ettiler. Birbirleri için savaştılar. Takım olmak ne demek gösterdik ve farkı yaratan da buydu. Ayrıca Buket’i de kutlamak istiyorum. Bugün Cansu’nun yokluğunda harika bir iş çıkarttı. Böyle bir ekibe sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum” ifadelerini kullandı.

VakıfBank sıradaki maçında CEV Şampiyonlar Ligi’nde, 20 Ocak Perşembe saat 19.00’da LP Salo’yu ağırlayacak. Sarı-siyahlılar, Misli.com Sultanlar Ligi’ndeki bir sonraki maçında ise 23 Ocak Pazar 17.00’de Fenerbahçe Opet’e konuk olacak.

VAKIFBANK – ECZACIBAŞI DYNAVIT: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Esat Danzilli

VAKIFBANK: Buket Gülübay 1, Kübra Akman 6, Gabi 12, Isabelle Haak 21, Michelle Bartsch-Hackley 8, Zehra Güneş 11

ECZACIBAŞI DYNAVIT: Tijana Boskovic 13, Beyza Arıcı 6, Saliha Şahin 3, Hande Baladın 5, Maja Ongjenovic 1, Elif Şahin 3, McKenzie Adams 4, Gözde Yılmaz 1, Laura Heyrman 11

SETLER: 25-16, 25-22, 25-22

SET SÜRELERİ: 86 dakika (23’, 31’, 32)