Son Dakika
VakıfBank, 4. kez Dünya şampiyonu
Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası final maçında VakıfBank, turnuvanın son şampiyonu İtalyan ekibi Imoco Volley’i 3-2 yenerek kupanın 4. kez sahibi oldu.
Spor 19.12.2021, 20:42 19.12.2021, 21:04
Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası final maçında VakıfBank, turnuvanın son şampiyonu İtalyan ekibi Imoco Volley’i 3-2 yenerek kupanın 4. kez sahibi oldu.
Salon: Ankara
Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Vlastimil Kovar (Çekya)
Imoco Volley: Wolosz, Plummer, Folie, Egonu, Courtney, De Kruijf (De Gennaro, Vuchkova, Gennari, Sylla, Caravello, Frosini
VakıfBank: Cansu Özbay, Braga, Zehra Güneş, Haak, Bartsch, Ogbogu (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay, Kübra Çalışkan,
Setler: 15-25, 25-22, 22-25, 25-22, 7-15
Süre: 108 Dakika (23, 23, 27, 23, 12)