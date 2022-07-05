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19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Emre Sakcı, erkekler 100m kurbağalama finalinde 1:00.19’luk derece ile gümüş madalyanın sahibi oldu.
19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, erkekler 100m kurbağalama finalinde 1:00.03’lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Utku Göler’den Türkiye rekoru
U18 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda mücadele eden Utku Göler, Türkiye rekoru kırarak 4. oldu.
Spor 05.07.2022, 21:17
U18 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda mücadele eden Utku Göler, Türkiye rekoru kırarak 4. oldu.
İsrail’in Kudüs kentinde devam eden U18 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 3000 metre koşuda Utku Göler Türkiye rekoru kırarak 4. oldu. Uzun süre yarışı önde götüren Utku Göler şanssız bir şekilde tamamladığı yarışta 4. oldu. Kars bölgesi atleti Göler, yarışın favorileri arasında yer alıyordu.