Uşakspor’da Niğde FK maçı hazırlıkları devam ediyor

Uşakspor, ligin ilk devresinin son maçında sahasında konuk edeceği Niğde Anadolu FK maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

2. Lig Beyaz Grup’ta üst sıralara oynayan Uşakspor, 19. haftada karşılaşacağı Niğde Anadolu FK maçı hazırlıklarına devam ettirdi. Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir liderliğinde düzenlenen antrenman Uşak Spor Tesisleri’nde yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Teknik çalışma, pas çalışması, hücum ve defans çalışmalarıyla son buldu. Antrenmana çapraz bağ sakatlığı olan Abdullah Balıkcı ve menüsküs sakatlığı bulunan Noyan Öz katılmadı.