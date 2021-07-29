Uşakspor, yeni sezon çalışmalarına devam ediyor

Uşakspor, tesislerde düzenlenen antrenman ile yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi.

Uşakspor, bugün Uşakspor Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Serkan Afacan yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken top kapma, pas çalışması ve düz koşu ile antrenman sona erdi.