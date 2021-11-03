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Bakan Koca: “mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi”
MSB Kaynakları: "Sosyal medyada yer alan S400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddiaları gerçek değildir."
Bakan Koca: “Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67, 2 doz aşılı olanların oranı ise yüzde 59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.”
Uşakspor, Kırşehir Belediye hazırlıklarına başladı
Uşakspor, deplasmanda karşılaşacağı Kırşehir Belediye maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Spor 03.11.2021, 20:11
Uşakspor, deplasmanda karşılaşacağı Kırşehir Belediye maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Uşakspor, bugün Uşak 1 Eylül Stadyumu’nda gerçekleştirilen antrenman ile Kırşehir’de oynanacak Kırşehir Belediye maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Veli Özdemir ve yardımcılarının yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken fizik ve kondisyon çalışmalarıyla devam etti. İdman taktik çalışması ve çift kale maçla sona erdi.