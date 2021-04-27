Uşakspor, Afon maçı hazırlıklarını tamamladı

Uşakspor, Afyonspor maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği idmanla tamamladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Uşakspor, ligin 36. haftasında yarın karşılaşacağı Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarını, bugün gerçekleştirdiği idmanla sonlandırdı. Teknik Direktör Serkan Afacan yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman düz koşuyla başladı. Isınma çalışmalarının ardından kuvvet ve şut çalışması sonrasında antrenman son buldu. Uşakspor, rakibini sorun yaşamadan geçerek play-off için umutlarını devam ettirmek istiyor.