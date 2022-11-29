Uruguay’ı 2-0 yenen Portekiz son 16’ya kaldı

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Portekiz ile Uruguay ikinci hafta maçında karşılaşırken, sahadan 2-0 galip ayrılan Portekiz adını son 16’ya yazdırdı.

2022 Dünya Kupası H Grubu’nda Portekiz ile Uruguay, Lusail Stadyumu’nda karşılaştı. Uruguay Milli Takım kadrosunda yer alan Galatasaraylı Fernando Muslera ve Lucas Torreira mücadelede yedek kulübesinde yer alırken, Trabzonsporlu Maxi Gomez 72. dakikada Darwin Nunez’in yerine oyuna dahil oldu. İlk 45 dakikada Portekiz; Felix ve Ronaldo ile tehlike oluşturmaya çalışırken, Uruguay 33. dakikada gole yaklaştı. Rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Bentancur’a kaleci Costa izin vermedi. İlk yarısı golsüz geçilen müsabakanın 54. dakikasında Portekiz 1-0 öne geçti. Bruno Fernandes’in ceza sahasında yer alan Cristiano Ronaldo’ya yaptığı ortada top doğrudan kaleye gitti. Uruguay golün ardından hücumda etkisini arttırdı, 75. dakikada Maxi Gomez ile bir şutu direkten dönerken, sonraki ataklarında da kaleci Costa’yı geçemedi.

90. dakikada hakem Alireza Faghani, VAR uyarısı sonrası izlediği pozisyonda Bruno Fernandes’in ceza sahasına girerken Gimenez’in topu elle kesmesi sonucu Portekiz lehine penaltı düdüğünü çaldı. Penaltı atışını kullanan Fernandes, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. Uzatma dakikalarında Bruno Fernandes’in bir şutu da direkten döndü. Zorlu maçı 2-0 kazanan Portekiz, 6 puana ulaşarak gruptan çıkmayı garantiledi.

H Grubu’nun son maçlarında 2 Aralık Cuma günü TSİ 18:00’de Güney Kore - Portekiz, Gana - Uruguay karşılaşmaları oynanacak.